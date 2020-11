McLaren ziet uitdaging in Turkije: "Dit is een heel technisch circuit"

Technisch directeur James Key van McLaren heeft twee essentiële factoren genoemd die van invloed zullen zijn op de setup en de prestaties van de MCL35 in Turkije. Daar wordt dit weekend de Turkse Grand Prix verreden op het circuit van Istanbul Park, waar voor het laatst in 2011 een F1-race te zien was.

De Brit die aan het roer staat van de technische afdeling van McLaren zei in de vooruitblik van het team: "Het is één van die circuits die zeer technisch is maar fantastisch om te rijden en die veel vraagt van de auto, vooral in de achtste bocht met die beroemde dubbele apex bocht, daar zullen de wagens volgas doorheen gaan."

Compromis in afstelling

Key zegt vooral een compromis te moeten zoeken met de afstelling van de wagen en ziet vooral een uitdaging voor het vinden van de juiste afstelling voor de voor- en achtervleugel: "Het circuit zelf is een echte mix van lage en hoge snelheid. Het wordt gedomineerd door een aantal relatief lage snelheidsbochten, maar ook door een aantal lange rechte stukken. Het selecteren van de juiste vleugelafstelling met deze auto's, die heel anders zijn dan de auto's in 2011, zal dus één van de uitdagingen zijn waar we dit weekend voor staan."

"Het begrijpen van het circuitoppervlak, dat volgens mij nieuw is, voegt bepaalde uitdagingen toe aan elk raceweekend. Nieuw asfalt is vaak glad, maar heeft ook weinig grip en kan zeer snel evolueren tijdens een raceweekend. Dus als je weet hoe dat werkt in combinatie met de banden en de afstelling van de auto, wordt het een uitdaging voor vrijdag, omdat we op recente evenementen met circuits die ons niet bekend zijn met deze auto's."