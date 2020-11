Ralf Schumacher: "Politiek activisme van Hamilton is gevaarlijk voor de F1"

Politiek activisme is gevaarlijk voor de Formule 1, waarschuwde voormalig coureur Ralf Schumacher. De voormalige coureur van Williams en Toyota, wiens broer Michael nog steeds de enige zevenvoudig kampioen van de sport is, zei dat hij er geen probleem mee heeft dat Lewis Hamilton zijn mening over politieke kwesties op social media uitspreekt.

In gesprek met Sport1 zei Schumacher: "Zijn waarden zijn erg belangrijk en ze kunnen die vertegenwoordigen op Instagram en de andere sociale netwerken. De enige vraag is waarom hij het altijd in een Mercedes-pak en op het circuit moet doen", voegde hij eraan toe.

"Het kan te polariserend zijn. Als de coureurs zich te veel op dat soort dingen overhaasten, is het gevaarlijk, de sport verdient dat niet."

Saoedi-Arabië veroordelen

Hamilton moet de staat van dienst van Saoedi-Arabië nog aan de kaak stellen nu het land toetreedt tot de kalender van 2021, maar Schumacher zei dat dat niet nodig is.

"Ik ben er stellig van overtuigd dat sport en politiek niet gecombineerd mogen worden. Als dat wel gebeurt, dan is het zeker niet de taak van een coureur", zo is Ralf stellig.

Nieuw contract Hamilton

Ondertussen twijfelt Schumacher de uitleg van Toto Wolff in twijfel dat Hamilton's contractonderhandelingen met Mercedes alleen vertraging oplopen vanwege het risico op coronavirusinfecties.

"Het is zeker ook een financiële kwestie", zei de 45-jarige Duitser. Mercedes zal ook geld moeten besparen en misschien weet Lewis daar al meer van. Schumacher denkt ook dat Hamilton voorkennis heeft over de toekomst van het Mercedes-team, inclusief belangrijke mensen die op het punt staat om te vertrekken zoals motorbaas Andy Cowell.

"Het is een kernmacht van vijf of zes mensen die het team vormen. Als er nog een paar vertrekken, dan is het niet meer het team dat het was."

Schumacher zei ook tegen Sky Deutschland: “Ik geloof dat Hamilton alleen op zoek is naar een contract voor een jaar om de situatie te kunnen peilen en te beoordelen wat er na 2021 gebeurt. Ik zie geen andere optie voor hem, dus de allerbelangrijkste vraag is: hoeveel motivatie heeft hij nog?"

"Wat wel duidelijk is, is dat hij volgend jaar een achtste titel pakt."