"Alex Albon helpt Red Bull niet, hij is een last voor het team" - Marc Surer

Voormalig F1-coureur Marc Surer heeft flinke kritiek op Alexander Albon. De Thaise Brit kan het tempo van Max Verstappen bij Red Bull Racing niet bijhouden. Het is iedereen in de paddock duidelijk dat Albon het Oostenrijkse team niet vooruit zal gaan helpen, maar volgens Surer remt hij zelfs het team af.

De voormalige F1-coureur, die nooit hoger eindigde dan 13e in het F1-klassement, bespreekt de problemen van Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap in de Starting Grid-podcast. In 2020 wordt elke race duidelijker dat het Oostenrijkse team zondag een tweede sterke coureur mist.

Surer is vernietigend in zijn kritiek op de huidige tweede coureur bij Red Bull: "Een paar races terug zei ik: 'Waarom is Albon nog bij Red Bull? We weten alleen dat er nauwe banden zijn met Thailand en het team kan hem er niet makkelijk uitgooien."

Volgens Surer zal Red Bull in moeten grijpen. Hij verwacht dat intern actie wordt ondernomen voor 2021: "Ik zie hem eerder als een handicap voor het team. Als je wereldkampioen wilt worden, heb je een tweede coureur nodig die ook input levert. Albon doet dat niet. Hij heeft altijd hulp nodig en geeft geen input."