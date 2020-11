Wolff: "Weg met die oversized supermarkt parkeerplaatsen"

Vanwege de pandemie als gevolg van het Coronavirus rijdt de Formule 1 dit seizoen noodgedwongen op een aantal circuit in Europa waar al lange tijd niet gereden is. Dit seizoen moet wegens veiligheidsvoorschriften voornamelijk in Europa worden gereden, en om aan een adequaat aantal races te komen moesten circuit als Portimao, Nürburgring en Imola terugkeren. Mercedes-teambaas Toto Wolff meent dat daar belangrijke lessen uit gehaald kunnen worden.

"Ik ben altijd erg vocaal geweest in het feit dat ik tegen die oversized supermarkt parkeerplaatsen ben. Deze circuit halen een groot deel van de skill van een F1-coureur weg", aldus Wolff. "Dat is waarom ik erg fan ben van racen in Mugello, Portimao en Imola, omdat je daar echt moet analyseren als je een fout maakt. Ik vind dat we in ieder geval gravel terug moeten brengen zodat je niet zomaar weer het circuit kunt oprijden zonder schade aan je auto", zo vertelt Wolff verder.

"Ik denk dat je elk stratencircuit momenteel wel zou kunnen aanpassen naar bovengenoemde standaard, maar ik ben van mening dat die oude old-school circuit toch een soort ziel hebben", zo gaat Wolff verder. "Ik ben geen circuit-ontwerper maar ik geef alleen maar mijn feedback afgaande het feit dat ik een ex-coureur ben en de beelden die ik op TV heb gezien", zo sluit Wolff af.