Red Bull-teambaas wil zich niet uitspreken over Saoedi-Arabië

De F1 heeft op de kalender van 2021 een nieuwe Grand Prix gezet. In de stad Jeddah zal een stratenrace worden gehouden in de nacht, waarmee Saoedi-Arabië voor het eerst een Grand Prix krijgt. Dat heeft voor veel commotie gezorgd in zowel binnen als buiten de sport.

Saoedi-Arabië staat niet bepaald bekend als een land waar mensenrechten zeer strikt worden behandeld. Onthoofdingen als straf zijn nog steeds aan de orde van de dag, en ook de rechten van vrouwen lopen ver achter in dit strikt islamitische land.

Ook Amnesty International heeft de race sterk bekritiseerd. Volgens hen moet de race worden gezien als een poging om het imago van het land een boost te geven door sportcompetities te organiseren.

F1 en FIA bepalen F1-kalender

Red Bull-teambaas Christian Horner vindt dat de teams zich geen zorgen hoeven te maken over de F1-kalender. De Britse teambaas: "Het maken van de kalender is geen taak voor de teams. Ik vertrouw daarom op de beslissingen van de F1 en de FIA. Als we ons inschrijven voor het kampioenschap, beslissen we niet waar we heen gaan. We tekenen voor deelname aan alle races

Horner vervolgt: "We vertrouwen erop dat FOM en de FIA ​​het nodige onderzoek hebben gedaan en beslissingen nemen die goed zijn voor de belangen van de sport. We zijn geen politieke organisatie. Sport moet niet worden gezien als een politiek statement. Daarom vertrouwen we de F1 en de FIA ​​om de juiste beslissingen te nemen. We zullen dan aanwezig zijn bij de races die op de kalender staan ​​en we zullen ons best doen om zo goed mogelijk te presteren in die races ."

De leiders binnen de sport terughoudend met het reageren op deze kritiek.