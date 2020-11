Max Verstappen: "We moeten werken aan het vermogen op de rechte stukken"

Red Bull Racing heeft de afgelopen maanden een aantal problemen gehad met de Honda-motor. Max Verstappen faalde in Italië twee keer met een motorprobleem en ook Alexander Albon heeft problemen gehad met de motor, bijvoorbeeld op de Nürburgring. Desalniettemin vindt Verstappen dat Red Bull door moet gaan met de Honda-motor.

"We hebben dit jaar misschien twee pensioneringen gehad, maar over het algemeen hebben ze het heel goed gedaan", legt Verstappen uit aan Motorsport-Total.com over de relatie tussen Red Bull en Honda. Niet alleen Red Bull heeft een goede relatie met Honda, ook Verstappen is blij met de Japanse motorenleverancier.

Nog steeds veel potentieel in Honda

"Ik ben erg tevreden over de samenwerking met Honda. Het zijn geweldige mensen en ze zijn erg gemotiveerd en geven nooit op. Ik hou van die mentaliteit". Na 2021 verlaat Honda de sport, maar Verstappen verwacht dat Red Bull de Honda-motor vasthoudt, om zich in 2022 verder te ontwikkelen.

Volgens Verstappen zijn er nog volop mogelijkheden om de Honda-motor te verbeteren. "We kunnen niet veel energie kwijt op het rechte stuk. We moeten echt keihard werken om dat te verbeteren", besluit Verstappen.