Leclerc: "Ik wens Vettel het beste, maar ik wil hem wel verslaan"

Een tijdje geleden heeft Sebastian Vettel te horen gekregen dat zijn contract met Ferrari aan het einde van dit jaar niet werd verlengd. Later werd er aangekondigd dat de Duitser - en viervoudig wereldkampioen - zou gaan rijden voor het team van Aston Martin, die in 2021 haar debuut maakt in de Formule 1.

Dit betekende uiteraard dat Charles Leclerc een nieuwe teamgenoot kreeg, en niet meer met Sebastian Vettel samen zou rijden. Daarover meldde de Monegask het volgende: "Ik hoop heel erg dat zijn nieuwe avontuur bij Aston Martin goed voor hem gaat bevallen", zo vertelt Leclerc. "Dankzij Seb ben ik gegroeid als coureur, maar ook als persoon", zo onthult Charles Leclerc.

"Ik was heel erg onder de indruk hoe hij met het team samenwerkte, de manier hoe hij data evalueert en op wat voor manier hij feedback geeft", zo vertelt Leclerc. "Hij is ontzettend professioneel en iedereen respecteert hem. Ook al waren er soms wat problemen tussen ons op de baan, zoals in Brazilië afgelopen jaar, de respect tussen ons is nooit verloren gegaan", zo vertelt Leclerc grappend.

Echter, de Monegask hoopt dat Ferrari het volgend jaar beter treft dan nu, en hoopt dan ook dat het volgend seizoen vóór Racing Point - die volgend jaar Aston Martin zal worden genoemd - zal komen te staan. "Ik weet zeker dat we het goed zullen doen bij Ferrari en dat we volgend seizoen een flinke stap kunnen zetten, zodat we uiteindelijk voor ze komen te staan", zo sluit Charles af.