Voormalig Mercedes-ontwerper legt winnende filosofie uit

Aldo Costa zegt dat hij betwijfelt of Mercedes op korte termijn kan worden verslagen door een rivaliserend Formule 1-team. De Italiaan ontwierp tot vorig jaar de dominante F1-auto's van Mercedes die alle titels winnen, toen hij besloot over te stappen naar het Italiaanse Dallara.

Toto Wolff gaf Costa een compliment nadat Mercedes afgelopen zondag zijn zevende wereldkampioenschap had afgesloten en legde uit dat een belangrijke teamfilosofie door Costa was bedacht. Tegenover La Gazzetta zei Aldo: "We hadden borden waarop we projecten en ambities konden zetten, en ik schreef dat we niet moesten denken aan het winnen van een titel, maar aan het winnen van veel. Het was geen opschepperij, het zijn alleen doelstellingen die totaal andere organisatieprocessen vereisen."

Overstap Ferrari naar Mercedes

Costa stapte in 2011 over van Ferrari naar Mercedes, maar hij schakelde eind vorig jaar weer over naar Dallara om dichter bij zijn huis in Parma, Italië te zijn.

Hij zei dat Wolffs lovende woorden in Imola hem 'sprakeloos' maakte. Costa: "Het feit dat hij zich dat moment herinnerde, bevestigt de sfeer in het team. De waarden die we hebben opgebouwd. Toto had het niet over mechanica of technologie, maar over mensen en waarden. Hij noemde Mercedes een leuk team, omdat het leuk is om daar te werken. Omdat er eenheid is, is er geen politiek."

"Bovenal is er een geen schuldcultuur, wat cruciaal is. Als je een fout maakt, weet je dat je beschermd en getroost zult worden in plaats van erop gewezen te worden, dus durf je het gerust."

Geen paniek als mensen vertrekken

Veel mensen verwerpen de verklaringen van Costa en Wolff als louter retorisch of overdreven zakelijk, zoals ze ook worden herhaald door Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Costa lacht: "Bij Mercedes zijn ze blij dat de anderen denken dat het retoriek is, dus imiteren ze het niet."

Hij zegt dat de teamcultuur van Mercedes de reden is waarom moeiteloos om kan gaan met het vertrek van topfuncties als hijzelf, Paddy Lowe en nu het vertrek van Andy Cowell.

"Wie gaat, bereidt de toekomst voor en ontwikkelt opvolgers met dezelfde filosofie. Het is de manier om me aan te passen aan de wisselvalligheden van het leven. Daarom kan ik me geen minder sterke Mercedes voorstellen, Ik zie niet wie ze kan tegenhouden", benadrukt Costa.