Sebastian Vettel is op weg naar zijn slechtste F1-seizoen aller tijden

Dat Sebastian Vettel niet de resultaten behaalt die we van hem gewend zijn, dat zien we allemaal. Echter, wat velen niet beseffen is dat de Duitser op weg is naar zijn slechtste Formule 1-seizoen ooit, een schokkend weetje gegeven dat Vettel al meer dan veertien jaar in de Formule 1 rijdt.

Zijn meest recente finish op P12 zorgde ervoor dat er 0 punten mee naar huis gingen. Sterker nog, in de laatste zeven races wist Vettel slechts twee punten te scoren. Verder wist de viervoudig wereldkampioen vier keer op P10 te eindigen. Zijn beste resultaten waren zesde (in Hongarije) en zevende (in Spanje). Toch iets anders dan de zeges en podiums die we van hem gewend zijn.

Dankzij een indrukwekkende vierde plek van Daniil Kvyat tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna is Vettel teruggezakt naar P14 in het klassement. Vettel staat momenteel acht punten achter Daniil Kvyat, met nog vier races te gaan dit seizoen. Het feit dat zijn teamgenoot Charles Leclerc twee podiums wist te behalen en momenteel een indrukwekkende P5 in het klassement staat maakt dit feit des te pijnlijker.

Vettel zijn slechtste seizoen ooit qua klassement was het seizoen van 2007, waar hij op P14 eindigde. Echter, van de 17 races deed hij er maar aan 7 mee - iets wat het toch wel in perspectief plaatst. Dit seizoen doet tevens denken aan de domper die Ferrari in 1980 meemaakte, toen finishte het team als tiende in het klassement. Momenteel staat Ferrari zesde in het klassement, 31 punten achter op Racing Point en 14 punten los van AlphaTauri.