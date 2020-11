Di Resta: "Ricciardo begeeft zich in een vreemde positie"

Daniel Ricciardo bevindt zich in een 'vreemde positie' terwijl hij op het podium staat met Renault maar al heeft aangekondigd dat hij volgend seizoen naar McLaren vertrekt. Dat is de mening van de voormalige coureur die commentator is geworden, Paul di Resta.

Ricciardo besloot in 2018 dat het zijn laatste seizoen bij Red Bull zou zijn en sprak met zowel Renault als McLaren voordat hij besloot om zich bij het Franse team aan te sluiten. In 2019 leek het echter alsof Renault was gestagneerd terwijl McLaren één van de meest verbeterde teams was, besloot hij zelfs vóór de start van het seizoen 2020 dat hij Renault aan het einde van het jaar zou ruilen voor McLaren.

Opmerkelijk aan de switch is dat juist Renault dit seizoen een flinke verbetering heeft laten zien en momenteel beter presteert dan McLaren. Met twee podiums in de laatste drie races, P3 in de Eifel Grand Prix en opnieuw een derde plaats in Imola afgelopen weekend, denkt Di Resta dat Ricciardo zich in een 'vreemde positie' begeeft.

Ricciardo teamleider bij Renault

Tegen Sky F1 zegt de voormalig F1-coureur: "Hij heeft een geweldig seizoen, hij is heel ontspannen en zodra hij racet rijdt hij goede resultaten. Ik heb het gevoel dat hij zich in een vreemde positie bevindt, want als je in Parc Ferme bent en hij die podiumplekken pakt, is dit het begin van iets waarvan ik denk dat het nogal verre gevolgen voor hem kan hebben. Ik denk dat hij de leider had kunnen worden van Renault als topteam."

Maar hij vertrekt daar natuurlijk en gaat naar McLaren omdat hij dacht dat dat de beste kans was voordat het seizoen was begonnen. Maar Renault zit in de lift. "Het was een ambitieuze vraag om te denken dat ze dit jaar als derde kunnen eindigen als constructeur, maar ze bevinden zich op een geweldige plek om te proberen het te bereiken."

Collega Sky-commentator Johnny Herbert zegt dat het jammer is dat Ricciardo volgend seizoen niet bij Renault zal rijden om hen te begeleiden, omdat hij denkt dat ze de komende jaren één van de sterkere teams zullen zijn.

Hij hoopt echter dat McLaren daar ook zal zijn. "Het is in veel opzichten jammer. Ze zijn in opkomst, hij zou de perfecte man zijn geweest, en zijn volwassenheid is fantastisch."

"Ja, we lachen en grappen met hem, maar hij heeft het vermogen om het beste uit het team en het beste uit de auto te halen. Het is jammer dat we volgend jaar misschien niet hetzelfde zullen zien. Ik hoop dat McLaren hem de auto gaat geven die hij nodig heeft, maar Renault ziet er erg sterk uit voor de toekomst."