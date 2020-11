McLaren-teambaas wil ieder jaar meer nieuwe circuits op F1-kalender

Andreas Seidl heeft toegegeven dat hij zich verzet tegen de trend van langere Formule 1-kalenders, mogelijk gemaakt door de waarschijnlijke introductie van 2-daagse F1-weekenden. Net toen het nieuws van de ongekend lange F1-kalender voor 2021 met 23 races naar buiten kwam, daalde de Formule 1 neer op het geliefde circuit van Imola voor een nieuw tweedaags raceweekend-experiment.

McLaren-teambaas Seidl maakt zich zorgen over de trend: "Ik ben geen fan van een kalender met 23 races. Ik denk dat 20 echt genoeg is."

Aangenomen wordt dat het voorlopige schema van 23 races bijna identiek is aan de originele kalender voor 2020, behalve dat het een nieuwe race in Saoedi-Arabië bevat. Dat zou betekenen dat zeer populaire voormalige F1-circuits die dit jaar op korte termijn ineens een plek kregen op de kalender - zoals Mugello, Imola, Portimao en Turkije - niet zullen terugkeren in 2021.

Seidl ziet meer in het idee van het roteren van races: "Wat ik liever zou willen zien is een rotatieprincipe, wat betekent dat we verschillende plaatsen kunnen blijven bezoeken terwijl we toch nieuwe locaties op de kalender zetten."

Sainz wil rotatie op F1-kalender

McLaren-coureur Carlos Sainz is het met zijn baas eens. Hij zei na de race in Imola: "Ik hou niet van het plan om nog meer tweedaagse evenementen te houden. We zijn een circus en als het circus in de stad is, zou het indruk moeten maken op de fans. Dat doen we niet als we er maar twee dagen zijn en dan meteen weer weg zijn."

Sainz zegt dat hij het idee van Seidl leuk vindt dat nieuwe circuits en meer historische circuits de Formule 1-kalender delen door jaarlijks te roteren of af te wisselen.

"Dit jaar hebben we geleerd dat er circuits zijn waarop de Formule 1 een geweldige show kan bieden. Dit geldt niet voor alle circuits op de kalender", zei hij. "Dus ik denk dat het goed zou zijn als we zo om de beurt zouden rijden. We zouden er om de paar jaar circuits als Imola, Portimao en Mugello in moeten gooien om meer variatie te bieden."

"Ik zou dat liever hebben dan steeds meer races op minder dagen."