Tsunoda en AlphaTauri bereiden zich voor op F1-test

Yuki Tsunoda staat aan de vooravond van een drukke periode in de aanloop naar zijn vrijwel zekere debuut voor AlphaTauri als F1-coureur in 2021. De aan Honda gekoppelde 20-jarige zal volgend jaar Daniil Kvyat vervangen bij het tweede team van Red Bull, en ter voorbereiding zal hij deze week de wagen van 2018 van Toro Rosso testen op Imola.

Het is de bedoeling dat Tsunoda zijn superlicentie zal behalen en daarvoor moet hij minimaal 300 kilometer rijden. Franz Tost: "Imola zal zijn eerste keer achter het stuur van een Formule 1-auto zijn, dus hij moet zich op zijn gemak voelen. We willen dat hij 300 kilometer rijdt, zodat hij mogelijk de eerste vrije training in Bahrein of Abu Dhabi kan rijden."

"Het hangt allemaal af van zijn positie in de Formule 2. Als hij in de top vier blijft, zoals hij nu staat, krijgt hij een superlicentie. Als hij vijfde wordt, hebben we de twee sessies nodig om voldoende punten te halen", aldus Tost.

Hoewel Helmut Marko openlijk zinspeelt op de benoeming van de Japanner in 2021, is Kvyat in principe nog steeds in de running en heeft Alex Albon mogelijk een stoel nodig om te bemachtigen als hij bij Red Bull Racing zijn stoel verliest.

De AlphaTauri-teambaas: "Het is beter om meerdere kandidaten te hebben dan geen. Ik denk dat de beslissing binnenkort door Red Bull zal worden genomen, maar we hebben geen haast. Het is goed als het voor het einde van het seizoen gebeurt, maar veel hangt af van waar Tsunoda eindigt in de Formule 2."

Niet vanwege Honda

Tost ontkende dat Red Bull alleen in de richting van Tsunoda leunt vanwege zijn nationaliteit en link met vertrekkend motorleverancier Honda.

"De beslissing over contracten ging nooit over sponsors bij Toro Rosso of AlphaTauri", benadrukt de Oostenrijker. "Hoewel we het zogenaamde zusterteam zijn, verwacht Red Bull goede resultaten van ons, dus we moeten er zeker van zijn dat de coureur over de nodige capaciteiten en vaardigheden beschikt om te slagen in de Formule 1."