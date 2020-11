Alleen FIA kan F1-test Alonso nog redden

Cyril Abiteboul hoopt dat de FIA ​​kan ingrijpen om Fernando Alonso in staat te stellen deel te nemen aan de laatste F1-test van dit jaar, de young driver test in Abu Dhabi, die enkele dagen na de Grand Prix aldaar plaatsvindt. Als 39-jarige en tweevoudig wereldkampioen F1 is de Spanjaard zeker geen 'jonge coureur', maar Renault hoopte dat de andere teams zijn tweejarige sabbatical als een goede reden zouden zien om Alonso opnieuw te laten acclimatiseren met de F1.

Renault-baas Abiteboul wees deze week Racing Point aan als het team dat er tegen was om Alonso te laten testen. Racing Point blijkt echter niet het enige team dat tegen was, ook zijn voormalig team McLaren stemde niet voor test van Alonso, zo bevestigt teambaas Andreas Seidl.

De Duitser zegt: "Ik kan niet praten over wat er in de F1-commissie is besproken, omdat alles daar vertrouwelijk is. Ik kan alleen maar praten over hoe we de test voor jonge coureurs zien. Het is duidelijk dat we allemaal aan het begin van het jaar, toen deze pandemie begon, voor een regelwijziging hebben gestemd, waarin staat dat deze testsessie duidelijk bedoeld is met als enig doel jonge coureurs te testen."

"Het geeft de FIA ​​de mogelijkheid om uitzonderingen te maken, maar ik kan echt niet zien hoe Alonso past in dit enige doel om jonge coureurs te testen", voegde Seidl toe.

Abiteboul zei in Imola: "De meeste teams zijn pragmatischer. We moeten maar hopen dat de FIA ​​dat ook is. Renault doet veel voor jonge coureurs."