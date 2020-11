Max Verstappen legt strategie uit: "We kozen voor de undercut"

Max Verstappen had grote pech tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna. Door een klapband zag hij een tweede plaats tijdens de race in rook opgaan. Zijn achterband leek het opeens te begeven en later vertelde teambaas Christian Horner dat hij waarschijnlijk wat brokstukken had geraakt. De Nederlander zei na de race dat het erg jammer was.

De coureur van Red Bull Racing kende een fantastische start en schoot direct voorbij aan Lewis Hamilton naar de tweede plek achter Valtteri Bottas. Die plek moest hij bij de pitstops weer inleveren, want Mercedes-coureur Hamilton profiteerde van een gratis pitstop tijdens de virtuele Safety Car.

Valtteri Bottas reed nog voor Max. Mede door schade aan de bolide van de Fin kon de Limburger de druk bij de Fin opvoeren en dwong hem in een fout. Verstappen kon zo voorbij gaan aan Bottas en sloeg direct een gat. Even later sloeg de man met de hamer toe, want Verstappen kreeg een klapband waardoor hij de race niet kon uitrijden.

Na de race kwam de 23-jarige coureur voor de microfoon van Sky Sports en noemde de uitvalbeurt jammer. Verstappen: "De start was goed. Ik haalde Lewis in en toen probeerde ik bij Valtteri te blijven. We moesten allebei naar binnen en wij kozen voor de undercut. Toen kreeg hij schade aan zijn vloer (later bleek dit brokstukken te zijn) en ik kwam wel dichterbij, maar passeren was zo moeilijk."

De klapband was er opeens, maar geen schade

Lewis Hamilton profiteerde van de Safety Car en toen was de tweede plek het maximaal haalbare. "Lewis had voordeel van de pitstop en zat voor ons. Het tempo was na de inhaalactie op Bottas goed. Maar toen plotseling op het rechte stuk verloor ik de auto vanwege de klapband. Ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar toen ik snel keek was er niets kapot aan de auto. Het is erg jammer. Het was een superleuke race, ik probeerde bij Mercedes te blijven. Het is jammer om niet op het podium te staan. Het is echt jammer, maar ja."