Lewis Hamilton: "Het was een moeilijke race"

Mercedes-coureur Lewis Hamilton mocht de Grand Prix van Emilia Romagna vanaf de tweede positie starten. De Brit kon zijn teamgenoot in de kwalificatie niet verslaan, daardoor ging Valtteri Bottas er vandoor met de pole. Hamilton had een voordeel, hij startte op de schone kant, maar kwam desondanks niet helemaal goed weg. Hierdoor zakte hij weg, maar door een goede strategie won de Engelsman de race.

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen had een goede start, hij kon de Brit van Mercedes in de eerste ronde al inhalen. Hamilton werd toen ook aangevallen door andere coureurs, maar kon zijn positie behouden. De coureur met nummer 44 sloeg daarna een gat met de coureurs achter zich. Hij kon zich focussen op een andere strategie.

De 23-jarige coureur uit Nederland ging in ronde 18 naar binnen, zijn teamgenoot volgde een ronde later. Hamilton reageerde daarop en wilde doorrijden op de mediumband, want hij had er een goede snelheid inzitten. Er kwam een virituele Safety Car en Lewis profiteerde daarvan. Hij kwam toen naar binnen en kwam aan de leiding, omdat het gat naar Verstappen en Bottas groot genoeg was. Hij kon vervolgens eenvoudig de leiding behouden.

Na de race zei hij: “Het was geen gemakkelijke race. De snelheid die we nodig hadden, daarvoor moest ik extreem mijn best doen. Ik had een slechte start. Ik putte kracht uit het geweldige team. De mensen die werken op de fabriek in Brackley en Brixworth ze zijn helden.”

Wereldkampioen

Mercedes is weer wereldkampioen geworden en Hamilton zei daarover. “Nooit opgegeven en blijven innoveren. Het is altijd geweldig met dit team. Ik ben er trots op om met het team deze prestaties te bereiken. We hebben een geweldige voorsprong met het team. Ik wil Mercedes, Petronas en alle partners bedanken.”