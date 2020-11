Alex Albon ergert zich aan track limits

Tijdens de kwalificatiesessie van gisteren in Imola zagen we iets gebeuren dat we dit seizoen al verschillende keren hebben gezien: een rondetijd die werd verwijderd. Alexander Albon is één van de velen die in de war raken van de track limits die dit weekend gelden.

De lijnen van een baan moeten volgens de wedstrijdleiding gerespecteerd worden, ze zijn er niet voor niets. Om roekeloos buiten de lijnen rijden te voorkomen, zijn er track limits vastgesteld. Als je tijdens de kwalificatie de limiet met alle vier de wielen overschrijdt, wordt je rondetijd zonder pardon verwijderd. Deze beslissing kan echter niet rekenen op de goedkeuring van elke coureur, zoals Albon die zijn rondetijd zag verdwijnen in de kwalificatie.

Albon had vrijwel het hele weekend last van de track limits want ook tijdens de eerste en enige vrije training op zaterdagochtend werden zijn tijden veelvuldig geannuleerd: "Het is een beetje vreemd voor mij geweest. Ten eerste lenen de circuits zich er natuurlijk voor. Ik weet zeker dat mensen zullen zeggen dat coureurs dat moeten respecteren, maar we gaan er voor en de auto's zijn zo goed gebouwd. Voor ons is het in principe geen risico of straf om breed te gaan, het gaat puur om rondetijden. Hoe dichter je bij die witte lijn komt, hoe sneller je gaat."

Albon denkt aan de fans en media

Volgens Albon gaat het niet alleen om de track limit die is vastgesteld in bocht negen, net voor de start-finish. "Wat in sommige opzichten vervelend is, is de inconsistentie. Je hebt verschillende bochten met verschillende regels. In de rijdersbriefing werd de vraag gesteld: Waarom is bocht 9 anders dan de rest, waarom houden we het niet hetzelfde als de rest van het circuit? Waarom is dat zo?"

"Het komt allemaal aan op het circuit, als je aan de Nurburgring denkt, dan is dat meteen een goed voorbeeld van een goede baan met goede kerbstones en grind. Ik begrijp natuurlijk dat je bijvoorbeeld de MotoGP in overweging moet nemen. Ik ben niet iemand die een ander gaat vertellen hoe het moet! Ik denk dat het voor de fans en de media een beetje frustrerend is vanwege de onduidelijkheid."