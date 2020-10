Max Verstappen had problemen met zijn motor in de tweede sessie van de kwalificatie. De 23-jarige coureur moest van alles proberen van zijn team, maar dat lukte volgens de Nederlander niet. Red Bull heeft naar zijn motor gekeken, hiermee is hopelijk het probleem opgelost.

Volgens Christian Horner was het een bougieprobleem dat het vermogensprobleem bij Verstappen veroorzaakte. De Red Bull-monteurs hebben het probleem opgelost.