Toto Wolff over eventueel vertrek: "Ik weet niet of het nog één, twee of drie jaar is"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft toegegeven dat hij op zoek is naar zijn vervanger. Alhoewel hij vaker heeft benadrukt dat hij na 2020 nog steeds betrokken zal zijn bij het team, is het nog maar de vraag in welke functie dat gaat gebeuren.

"Ik kan nog niet zeggen of dat nog één, twee of drie jaar zal duren", aldus Wolff. "Maar als ik kijk naar de toekomst zou ik erg trots zijn op diegene die het beter zal doen dan ik."

Die uitspraak zou volkomen terecht zijn, gezien het feit dat Mercedes op koers is om een zevende achtereenvolgende constructeurstitel binnen te slepen.

Wolff heeft bekend gemaakt dat de CEO van Daimler - Ola Kallenius - er mee instemt dat Wolff van rol verwisselt, bijvoorbeeld naar die uitvoerend voorzitter. "Daimler heeft mij de keus gegeven, maar eerst is het aan mij om ervoor te zorgen dat er iemand is die dit 23 races achter elkaar kan doen terwijl ik van de race kan genieten achter een Zoom-scherm", zo grapt de huidige Mercedes-teambaas.