Track limits zorgen ervoor dat niet iedereen ware snelheid heeft kunnen laten zien

Aangezien er dit weekend voor het eerst sinds 14 jaar op het Autodromo Enzo E Dino Ferrari wordt geracet, was het in de eerste en enige vrije training voor een aantal coureurs erg lastig om een representatieve tijd neer te zetten. Zo zagen we bijvoorbeeld dat sommige coureurs een erg snelle tijd hadden neergezet, om vervolgens weer terug naar P20 te worden gezet.

Zo zei Andreas Seidl, teambaas van McLaren, over zijn coureurs: "Ik denk dat we heel dat gedoe met track limits nog even moeten uitzoeken, want ik denk dat als we dat niet hadden gehad dat onze jongens zich dan in sterke posities hadden kunnen verkeren."



De coureurs van McLaren waren niet de enige coureurs die problemen hadden met het vinden van de limiet wat betreft track limits. Ook Albon, Gasly en Leclerc hadden veel moeite met het vinden van wat wél en niet toegestaan is. "In de pauze tussen de training en de kwalificatie wordt er nog naar gekeken met de Michael Masi, de racedirecteur", aldus de McLaren-teambaas.