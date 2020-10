Max Verstappen over ongeluk Senna: "Wil daar niet over nadenken"

Max Verstappen mag morgen beginnen aan het raceweekend op Imola en sprak vandaag de pers te woord over het circuit, Senna en zijn verwachtingen. Voor de Red Bull Racing-coureur is het circuit niet nieuw nieuw, want hij racet er voorheen een aantal keer op. De coureur meent wel dat het circuit bijzondere herinneringen heeft.

Max Verstappen kan maar weinig trainen op het circuit, want het raceweekend in met één dag ingekort. De 23-jarige coureur heeft veel geoefend in zijn simulator en op de fabriek, maar meent niet dat dat zoveel voordeel oplevert. Vooral omdat veel teams ook een simulator hebben en data verzamelen. Het beste team staat na ander halfuur bovenaan volgens Verstappen. “Ik zie niet hoe dat (het gebruik van de simulator) een voordeel oplevert. Het sterkste team staat na anderhalf uur denk ik gewoon bovenaan. Het belangrijkste is dat we in de training direct een goede balans kunnen vinden voor de auto, hopelijk beginnen we het weekend een beetje positief.”

De simulator is een belangrijk onderdeel. “In de simulator bereidt iedereen zich van tevoren goed voor. Dat is waar die machines voor zijn. Als je van jezelf weet dat je tijdens een raceweekend minder snel in je ritme komt, dan zal je waarschijnlijk meer tijd in de simulator doorbrengen om daarvoor te compenseren”, zei Verstappen tijdens de persconferentie vanmiddag.

De derde plaats is de plek waar de Limburger verwacht te staan. “Het is niet zoals in Monza, al is het goed mogelijk dat de teams wat dichter bij ons zullen zijn dan gebruikelijk. Maar ik verwacht gewoon weer een derde plaats. Dat is ook waar we horen te staan.”

Senna ongeluk

Over het circuit met een rijke historie en vreselijke momenten, zei Verstappen. “Dat is niet waar je over na wil denken. Maar natuurlijk was hij wel een van de beste F1-coureurs ooit. Ik heb ook de documentaire gezien over zijn leven. Maar dat doet mij desondanks niet denken aan het ongeluk. Het is belangrijk om vooral de mooie momenten te herinneren.”