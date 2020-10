Schumacher: "Vettel begeeft zich in gevaarlijke situatie"

Sebastian Vettel speelt mogelijk een gevaarlijk spel nu zijn relatie met Ferrari de laatste fase ingaat. Na de Grand Prix in Portugal had de viervoudig wereldkampioen F1 diverse opmerkingen over Ferrari. Teambaas Mattia Binotto ontkende dat Vettel niet hetzelfde materiaal krijgt in vergelijking met zijn teamgenoot Charles Leclerc.

Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher zegt dat de situatie gevaarlijk kan worden voor Vettel bij Ferrari: "Ik denk dat Binotto de situatie goed aanpakt. Van zijn kant zegt hij dat een eerdere beëindiging van de samenwerking geen probleem is, hoewel de algemene situatie in het klassement precair is."

Hoewel geld geen probleem is bij Ferrari, is het hoger of lager eindigen in het wereldkampioenschap voor constructeurs meerdere miljoenen waard. Momenteel staat Ferrari zesde algemeen, met AlphaTauri niet ver achter zich en Renault, McLaren en Racing Point binnen handbereik voor het Italiaanse team.

Over de vraag of Vettel vervangen zou kunnen worden, legde Schumacher uit: "De enige die dat kan beslissen is Sebastian. Hij zou moeten zeggen: 'Ik wil niet meer blijven'. Alleen hij weet of hij dat gaat doen, maar vanuit zijn oogpunt heeft het geen zin. Hij wil toch laten zien dat hij, als alles werkt, nog heel goed kan autorijden. Thuis blijven helpt hem niet", zei de Duitser.

Gedrag Vettel

Er is echter een limiet aan hoeveel Ferrari en Binotto zullen tolereren in termen van het gedrag en de opmerkingen van Vettel. Schumacher: "Ze moeten voorzichtig zijn met hoe ze met elkaar omgaan. Als de situatie om één of andere reden escaleert, kan er van alles gebeuren. Er zijn ook contractuele boetes, maar naar mijn mening zou dat Ferrari niet helpen. Theoretisch zouden ze Hulkenberg kunnen nemen, maar wie anders?"

"Op een gegeven moment kan het echt gevaarlijk worden voor Sebastian. Bijvoorbeeld als hij te kritisch is over het team en zegt dat Ferrari hem opzettelijk afremt. Maar dat heeft hij nog niet gedaan."