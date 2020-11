Exact op deze dag was 12 jaar geleden de knotsgekke seizoensafsluiter op Interlagos. Lewis Hamilton won zijn eerste wereldtitel door op het allerlaatste moment de cruciale vijfde plek te veroveren van Timo Glock. Concurrent Felipe Massa waande zich wereldkampioen na zijn thuiszege, maar 38 tellen later kwam de Ferrari-coureur van een zeer koude kermis thuis.

Voorafgaand aan deze bizarre plotwending moet verteld worden dat de Grand Prix al meteen onheilspellend begon. De baan was al natgeregend en dreiging van meer neerslag was continue aanwezig. Dit beloofde een geweldig einde te worden van al een krankzinnig seizoen. De titelstrijd tussen Massa en Hamilton was daardoor allesbehalve beslist.

Felipe Massa nam al vanaf het begin de touwtjes in handen vanaf pole position en had de wedstrijd gelijk onder controle. De Braziliaan ging al snel over op droogweerbanden en de rest van de kop volgde snel zijn strategie. Hamilton had minimaal een vijfde plek nodig om de titel te pakken, maar viel na zijn stop terug naar plek zeven, waardoor Massa op dat moment virtueel wereldkampioen was. Maar de 23-jarige Brit knokte zich terug, stelde orde op zaken, lag op de gewenste vijfde plek en koerste richting zijn eerste kampioenschap.

Alles liep voor Hamilton op rolletjes totdat de weergoden ermee gingen bemoeien. Met nog vijf ronden te gaan, kwam er steeds meer regen uit de hemel vallen. Teams en coureurs stonden voor een dilemma: doorrijden of regenbanden eronder monteren? Massa en Hamilton namen geen risico en kozen voor de tweede optie. Maar er waren twee coureurs die de gok namen om door te rijden op slicks: Jarno Trulli en Timo Glock. Die kwamen daardoor op kansrijke posities en konden waardevolle punten binnenhalen voor Toyota.



Hamilton reed na zijn laatste pitstop nog wel op de gewenste vijfde plek, maar verloor het momentum. Sebastian Vettel, rijdend voor Scuderia Torro Rosso, kon de Brit voor het lange 'rechte' stuk passeren. Toen dat gebeurde sprongen ze bij Ferrari een gat in de lucht, terwijl je tegelijkertijd in de McLaren-pitbox een speld kon horen vallen.



De spanning steeg naar het kookpunt. Ging Lewis Hamilton andermaal de titel verspelen in de slotrace? In eerste instantie leek dat er wel op. Voor de Brit lag de gewilde positie vijf bij het ingaan van de laatste ronde nog ver uit het zicht. Massa kwam niet heel veel later al over de streep. De Braziliaan zegevierde glansrijk in zijn thuiswedstrijd en kon zich kronen tot wereldkampioen. De Ferrari-pitbox ging helemaal uit hun bol. In de Italiaanse garage waren ze absoluut niet meer bezig met Hamiltons positie op de baan. Het feest kon meteen beginnen.

Maar zoals vaak geldt binnen de wetten van de Formule 1: 'When the flag drops, the bull shit drops'. Hamilton was namelijk nog niet gefinished en had theoretisch nog kans op het wereldkampioenschap.

De Brit zag in de laatste sectoren een glibberende Timo Glock op slicks en haalde zijn wagen in vlak voor de zwart-wit gebloke vlag. De hele 'bank' van McLaren inclusief vrienden en familie konden hun ogen niet geloven. Iedereen in de pitbox van McLaren schreeuwden het uit van geluk. De bittere teleurstelling was bij hen in één klap omgetoverd in ongekende blijdschap.

Hamilton had op het nippertje de vijfde positie heroverd die nodig was, maar de Brit had echter zelfs niks door en dacht dat hij alles had verknald. De Mclaren-coureur reed teleurgesteld en niets vermoedend over de finishlijn. Enkele seconden later kreeg Hamilton te horen dat hij toch wereldkampioen was geworden. De gebalde vuist kwan meteen uit de cockpit. De zure nasmaak van 2007 was in één keer weggespoeld. De Engelsman kon niet geloven dat het hem was gelukt op het allerlaatste moment. Van zware teleurstelling naar de zevende hemel in een paar tellen.

De Ferrari-crew en de familie van Massa waren nog aan het feesten met elkaar. Een monteur van het Italiaanse team kwam binnen om te vertellen dat de Braziliaan toch geen wereldkampioen was geworden. Iedereen in de pitbox was met stomheid geslagen. Terwijl de camera nog gericht stond op de ouders en familie van Massa, werden zij opgeschrikt door een frusterende monteur die een kopstoot gaf tegen het Ferrari-naambord, hangend aan de muur. De beuk was zo hard dat de zwarte glazen letters eraf vielen. De pitmedewerker liep stoïcijns weg en was vlug uit beeld. Het gezicht van de vader van Massa sprak boekdelen.

Op het podium werd Massa gehuldigd als winnaar. De Braziliaan was erg aangeslagen. De Ferrari-coureur kwam uiteindelijk dat ene punt tekort om zich te kronen als de nieuwe wereldkampioen. Ondanks het zware verlies, kwam er naderhand bij Massa ook trots naar boven. Maar de pijn bleef overheersen. Hamilton zat back stage op een stoel met zijn gezicht naar beneden gericht. De Brit barstte door alle spanning en alle gebeurtenissen in tranen uit. Zijn vader troostte en steunde zijn zoon die met de situatie even geen raad wist. De emoties typeerden de surrealistische achtbaan waarin beide coureurs hebben ingezeten.

Deze ontknoping op Interlagos was één van de meeste krankzinnige uit de geschiedenis van de Formule 1. Het contrast tussen winst en verlies was nog nooit zo mooi in beeld gebracht.

In de media werd vaak gesproken over de laatste bocht, maar dat klopt feitelijk niet. Hamilton haalde Glock in bocht 13 in. Het 'rechte' stuk daarna bestaat nog uit twee knikken en zijn officieel bocht 14 en 15.