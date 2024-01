Gaat Piastri verrassen? "Hij kan zijn talent bevestigen"

Oscar Piastri maakte vorig jaar veel indruk in de Formule 1 in zijn debuutseizoen. De jonge Australiër scoorde een goed aantal punten en hij stond zelfs meerdere keren op het podium. De verwachtingen voor 2024 zijn hoog en Jarno Trulli denkt dat Piastri de grote verrassing van het jaar gaat worden.

Piastri reed vorig jaar voor het eerst in de Formule 1. De Australiër kende een roerige start van zijn loopbaan waarbij hij ruzie had met Alpine en uiteindelijk een zitje kreeg bij McLaren. In dienst van de Britse renstal liet hij een aantal mooie dingen zien, waaronder een aantal podiumfinishes, een aantal mooie kwalificatieresultaten en zelfs een overwinning in de sprintrace in Qatar.

Verrassing

Iedereen vraagt zich af hoe Piastri het dit jaar gaat doen in de koningsklasse van de autosport. Kenners zijn wel te spreken over Piastri. In gesprek met La Gazzetta dello Sport laat oud-coureur Jarno Trulli weten dat Piastri de verrassing van het jaar gaat worden: "Hij beschikt over een McLaren die waarschijnlijk competitief zal zijn en dan kan hij zijn talent gaan bevestigen in die bolide. Oscar heeft een goed debuutseizoen doorgemaakt. Wanneer de McLaren snel is, kunnen we eraan gaan wennen dat we hem vaak op het podium gaan zien."

Moeilijk

Het komt tegenwoordig niet vaak meer voor dat debuterende coureurs direct goed scoren in de Formule 1. Piastri bewees dus het tegendeel en Trulli denkt dat het belangrijk is om te zien hoe de Australiër het doet in de duels met de absolute top: "Het is in deze dagen moeilijk voor jonge talenten om te racen in de opstapklassen richting de Formule 1, waar er veel factoren zijn die de prestaties kunnen beïnvloeden. Daarom kun je het pas echt in de Formule 1 laten zien."