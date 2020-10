Pirelli kan keuzes voor race niet voorspellen door rare omstandigheden

Gisteren ontstond er tijdens de kwalificatie in Portugal een vreemde situatie. Lewis Hamilton was de snelste coureur, maar niet zoals gewoonlijk op de softs. Hij was namelijk de snelste op de medium-band. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas deed hetzelfde, maar kon niet verder dan de tweede plek komen. Pas op de derde plek stond Max Verstappen met de rode softs.

Mario Isola, de baas het F1-project van Pirelli, legt alles uit. "Er is een interessante variatie in termen van strategie, met zowel Mercedes op de eerste als de tweede plaats, evenals de Ferrari van Charles Leclerc op de vierde plaats, die de race starten op de medium-band. Het wordt spannend om te zien welk voordeel de coureurs met de medium-band kunnen halen uit deze compound."

Hij vervolgt zijn verhaal over het circuit. Coureurs hadden veel problemen met de nieuwe asfaltlaag en de heuvels die het circuit heeft. Daarbij nam de wind ook nog eens toe, wat niet in het voordeel was van de coureurs. "Met de windstoten en blinde bochten is Portimao verre van een gemakkelijk circuit. We zouden dus een onvoorspelbare race kunnen hebben, waarbij het beheren van de banden – de drie hardste uit ons assortiment - en ze in het juiste temperatuurvenster houden, essentieel zal zijn in de relatief koele omstandigheden met weinig grip", zei hij tegen Sky Sports.

Moeilijke voorspelling voor de race

Hij komt nog even op terug op de kwalificatie van gisteren. "We zagen in de kwalificatie dat de baan wat langzamer werd in het laatste deel van Q3. Dat gebeurde door dalende baantemperaturen, samen met windvlagen. We zagen zowel de Mercedes-coureurs en Alex Albon tijdens de beslissende runs kiezen voor de gele medium-banden. Met een relatief onbekend circuit en het ontbreken van lange runs in een verstoorde FP2 op vrijdag, is het lastig om de verschillen tussen de banden en de mate van slijtage en degradatie duidelijk te identificeren, wat het op zijn beurt moeilijk maakt om de optimale racestrategieën te voorspellen."