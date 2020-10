Valtteri Bottas koos op gevoel voor gele banden tijdens Q3

Valtteri Bottas start morgen als tweede tijdens de Grand Prix van Portugal. De Fin reed in zijn Mercedes een prima ronde, maar werd zoals vaker het geval is, verslagen door zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Hij baalde na afloop van de kwalificatie, doordat Hamilton op dezelfde gele banden een tiende sneller was en daarmee de pole pakte.

Waar de Mercedes-coureurs aanvankelijk op de rode band kwalificeerden in Q3, was het Bottas zelf die op gevoel koos om zijn laatste run op de gele band te rijden. Na afloop van de kwalificatie reageerde hij: "Uiteindelijk kozen we ervoor om op de gele band te kwalificeren tijdens de laatste poging voor pole position. Dat was mijn eigen gevoel. Voorheen voelde de gele band in de kwalificaties namelijk iets beter aan dan de zachte banden."

"Daarna moesten we kiezen of we twee snelle rondes achter elkaar zouden rijden of twee snelle rondes met een afkoelrondje ertussen. Bij die laatste optie heb je echter misschien weer last van het opwarmen van de banden. Ik ben ervoor gegaan het was mijn eigen beslissing om voor één snel rondje te gaan. Dat pakte goed uit in Q2 maar Lewis had succes met twee snelle rondes achter elkaar."

"Mijn rondje was goed, maar niet perfect. Het is ook best lastig om perfecte rondes te rijden op dit circuit. Het zou fijner zijn geweest om aan de schone kant van het circuit te starten, zoals de pole position, maar ik zal alles geven vanaf de tweede plaats om morgen te winnen."