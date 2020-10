Verstappen wil zich bewijzen in Mercedes-bolide

Max Verstappen kan Lewis Hamilton nog net niet aan. Dat weet hij zelf ook en baalt daarvan. De 23-jarige coureur in dienst van Red Bull Racing denkt dat hij misschien wel beter is een dezelfde bolide als Hamilton.

Red Bull Racing doet er dit jaar alles om het gat met Mercedes te dichten. Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, denkt dat het team uit Milton Keynes dit gaat lukken, omdat het team van Wolff de ontwikkeling van de 2020-bolide heeft gestopt.

In Duitsland was goed te zien dat er nog wel een gat was, maar niet meer zoveel als voorheen. Max Verstappen mag dadelijk op het gladde circuit in Portimão opnieuw zich gaan bewijzen tegen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Eerst komt Verstappen nog met een knipoog naar Sky. “Laat ons maar eens van auto wisselen, dan laat ik zien hoe ver we echt nog achterliggen op Mercedes”, zegt Verstappen met een knipoog tegen Sky Sports.

Hij denkt ook dat het verslaan van Mercedes nog onmogelijk is. “We zitten nog niet dicht genoeg op Mercedes. Er zijn nog steeds gebieden waar we aan moeten werken. Niet alleen aan de auto, maar ook aan de motor, want we komen tijdens de race nog steeds snelheid te kort op de rechte stukken. Het is een beetje van alles wat”, concludeert de coureur met nummer 33.