Tsunoda krijgt extra kans om zich te bewijzen bij AlphaTauri

Yuki Tsunoda lijkt kansrijk voor een stoeltje bij AlphaTauri in 2021. Hij rijdt momenteel in de Formule 2 en staat daar derde in het kampioenschap. De Japanner mag in Abu Dhabi aan de slag bij AlphaTauri om wat tests uit te voeren met het team.

Pierre Gasly en Daniil Kvyat zijn momenteel de coureurs van het team. Het team doet het goed en moet dan één van haar coureurs buitenzetten. Naar alle waarschijnlijkheid blijft Pierre Gasly, mits hij niet vertrekt naar Alpine F1, bij AlphaTauri in 2021. Dit zou betekenen dat Daniil Kvyat eruit wordt gezet. Bij Red Bull Racing is er geen plek, dus moet de Rus op zoek naar een ander stoeltje.

De Japanner krijgt een privétest van 300 kilometer op het circuit van Imola en een test voor jonge coureurs in Abu Dhabi. Teambaas Franz Tost heeft onthuld dat hij dat kan uitbreiden met een kans op een vrije training op vrijdag. "De opstelling van de coureurs is nog niet bepaald voor volgend jaar. We hebben een programma met Yuki. Hij was vorige week in de fabriek om een stoeltje te pakken, want na de race in Imola zullen we een test van 300 kilometer doen. Dit is nog niet zeker, maar hij zal één keer vrije training rijden", zo zei hij tegen Motorsportweek.

Pas later bekijken wie er voor AlphaTauri gaat rijden

Tost voegde eraan toe dat hij nu niet gaat beslissen wie er volgend seizoen voor het team mag deelnemen aan de F1. De jonge coureur die bij het Red Bull-junior programma hoort, maakt een goede kans. "Hij heeft nog twee races in Bahrein en we zullen zien waar hij het F2-kampioenschap eindigt met betrekking tot de superlicentie. Daarna zal hij de test voor jonge coureurs in Abu Dhabi doen en dan zal Red Bull beslissen wie de coureurs zullen zijn voor AlphaTauri in 2021."