"Wat kost een gemiddelde pitstop per coureur?"

De pitstop is een belangrijk onderdeel in de Formule 1. Coureurs kunnen hiermee een andere coureur inhalen, maar kunnen ook hun plek verliezen. DHL geeft elk raceweekend een prijs weg voor het team dat het snelste een pitstop weet uit te voeren. Een gemiddelde pitstop kost 3.65 seconden, maar als het team minder dan die 3.65 seconden erover doet, kan het winst maken op de concurrent. Dit is van alle 314 pitstops in het 2020-seizoen.

Je kan een pitstop doen onder een Safety Car-situatie, daar verlies je dan minder tijd mee, omdat de coureurs die achter je rijden minder snel mogen rijden. Het kan dus in je voordeel werken, maar soms ook in je nadeel. Maar wat is de gemiddelde pitstop tijd nu per team en per coureur? Wij hebben een schema voor jullie van tot en met de Eifel GP!