Honda met goed gevoel naar Portugal: "Veel simulaties uitgevoerd om gegevens te compenseren"

Red Bull Racing’s partner Honda blikt vooruit op de aankomende Grand Prix in Portugal. Het circuit Autódromo Internacional do Algarve is sinds 2008 geopend en kent nog geen Formule 1-historie. Wel is de Portugese Grand Prix niet nieuw voor de Formule 1, want in 1996 werd er nog gereden.

Geen enkel team heeft data van het circuit en dat maakt het een lastig weekend voor de teams. Het circuit is erg hobbelig en kent blinde bochten. Het heeft een frisse laag asfalt gekregen en is klaar om er een leuke race van te maken. Het is voor Red Bull Racing en AlphaTauri een circuit waar ze normaalgesproken goed moeten presteren, weinig rechte stukken en veel bochten.

Tanabe van Honda gelooft in een goede race. "We komen nu aan bij de twaalfde ronde van dit ongebruikelijke seizoen”, vertelt Tanabe in de racepreview van Honda. "Zoals het geval was met Mugello, bevinden we ons op een circuit waar nog nooit iemand in de Formule 1 heeft gereden. Gelegen in de heuvels rond Portimao, op ongeveer 300 kilometer van Lissabon, ziet het circuit van de Algarve er erg interessant uit met veel beklimmingen, dalingen en blinde bochten. Het zou bij de kijkers voor veel spanning moeten zorgen."

Simulaties om gegevens te vinden

Het is niet de eerste keer dat er op een circuit wordt gereden dat vrijwel onbekend is voor de teams. Honda weet dus hoe ze moeten omgaan met deze situatie. "We hebben veel simulaties uitgevoerd met onze twee teams, om het gebrek aan gegevens te compenseren. We zijn tevreden met onze voorbereidingen voor deze race. Het betekent dat de vrije trainingen op vrijdag vooral belangrijk zijn voor de rest van het weekend."

Met een goede paar races achter de rug, denkt Honda de lijn door te kunnen trekken. "In de afgelopen races waren zowel Red Bull Racing als AlphaTauri erg competitief en we hopen dat momentum hier in Portugal voort te kunnen zetten. De laatste keer dat ik bij een Portugese GP was, was tijdens de race van 1990 in Estoril. Toen eindigde Ayrton Senna als tweede en Gerhard Berger als vierde: het geeft ons een goed doel om aanstaande zondag te racen.”

Honda wist in 1986 de race te winnen met Williams. Het was Nigel Mansell die de overwinning behaalde op Estoril.