Formule 1-teambaas Racing Point Lawrence Stroll testte eveneens positief op coronavirus

Lance Stroll kwam gisteren met een verklaring waarom hij niet aanwezig was tijdens de Grand Prix van Duitsland. De Canadees testte namelijk positief op het coronavirus en werd vervangen door Nico Hulkenberg. Het team zei tegen de media dat Lance alleen maar een beetje buikpijn had en daarom niet kon racen.

Het persbureau PA heeft ook te horen gekregen dat zijn vader Lawrence, die niet in Duitsland was voor de Eifel Grand Prix of bij de vorige race in Rusland, op dezelfde dag een positieve uitslag kreeg als zijn zoon. De vader van Lance zit momenteel in quarantaine in zijn huis in Zwitserland.

Lance is de tweede coureur die positief testte op het coronavirus. Tijdens de twee races in Engeland was zijn teamgenoot Sergio Perez afwezig. Racing Point wilde steeds niets bevestigen, tot ze met een statement kwamen. "Racing Point kan bevestigen dat Lance op zondag 11 oktober positief testte voor Covid-19", zei teambaas Otmar Szafnauer woensdag in een verklaring.

"Lance had op zaterdag 10 oktober de teambubbel in Duitsland verlaten omdat hij niet kon deelnemen vanwege een terugkerende maagklachten. Lance had voor het eerst melding gemaakt van maagklachten tijdens de Russische Grand Prix en vervolgens meerdere keren negatief getest op Covid-19, tests die werden afgenomen in overeenstemming met de eigen protocollen van zowel de FIA als Racing Point."

Geen positieve test voorafgaand aan Portugese Grand Prix

Voorafgaand aan de Grand Prix in Duitsland was er niets aan de hand. "Hij testte ook negatief voor aankomst in Duitsland in de officiële test voor de Eifel Grand Prix. De klachten van de maagklachten kwamen zaterdag terug, waardoor Lance zich moest terugtrekken uit de race en in zijn camper moest blijven, weg van de paddock. Hij raadpleegde een arts die niet geloofde dat zijn symptomen op Covid-19 duidden en adviseerde niet dat een test nodig was. Op basis van deze klinische beoordeling was er destijds geen vereiste om de FIA te informeren over de aard van de ziekte."

"Alle leden van het Racing Point-team bij de Eifel Grand Prix keerden terug naar Engeland via een privé chartervlucht en testten allemaal negatief bij hun aankomst, en opnieuw tijdens hun test voor de Portugese Grand Prix."