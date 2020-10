Günther Steiner: "Zolang we geen te lange rechte stukken hebben, is het goed"

Günther Steiner blikt vooruit op de aankomende Grand Prix van Portugal en blikt nog kort terug op de Eifel Grand Prix van vorige week. De vrijdag in Duitsland werd afgeblazen vanwege het slechte weer. Het was dus een soort van tweedaags event, iets wat in Imola ook staat te gebeuren. Steiner ziet ook geen uitdaging in dit nieuwe circuit in Portimão.

Het moeilijkste om te wachten tot er wat gaat gebeuren, dat vond de Haas-teambaas van de vrijdag in Duitsland. "De grootste uitdaging was om vrijdag af te wachten zonder te weten wat te doen. Dat was - ik zou niet zeggen dat het uitdagend was, maar het was saai en er was niet veel tijd in geïnvesteerd. Ik denk dat we ons goed hebben aangepast, en het lijkt meer op de oude dagen van racen - je moet veel sneller nadenken over wat je moet doen en gedurfdere beslissingen nemen, in de hoop dat je ze niet verkeerd begrijpt. Je hebt niet zoveel tijd om naar gegevens te kijken. Ik denk dat onze jongens dat goed hebben gedaan."

Imola

Na Portugal gaan we naar Imola, iets waar hij wel naar uit kijkt. "Naar mijn mening werkt een tweedaags evenement goed. Het stelt ons in staat om meer races binnen te halen, wat op zijn beurt betekent dat meer fans over de hele wereld de kans krijgen om ons te zien. De nadelen, waarvan ik niet weet of ze nadelen zijn - dat is voor de Formule 1 om ernaar te kijken, het is voor de promotors, aangezien een vrijdag meer mogelijkheden biedt om fans binnen te halen. Financieel is het een goede dag voor hen. Ik weet al deze dingen niet, aangezien ik er niet bij betrokken ben, maar puur praktisch gezien het racen, heb ik niets tegen tweedaagse evenementen. Misschien kunnen we bij sommige evenementen waar we naartoe gaan een donderdag- en vrijdagtest houden - we kunnen iets maken zoals we doen met tests in het voorseizoen en de uitzending daarvan. Dit zijn slechts ideeën, ik weet niet of ze kloppen, maar misschien moeten we daar eens naar kijken."

Portugal

Haas blikt ook vooruit met de teambaas op de aankomende Grand Prix. "Ik denk dat dit jaar, met uitzondering van de hogesnelheidscircuits zoals Monza en Spa, de rest van de circuits erg op elkaar lijken. Zolang we geen echt lange rechte stukken hebben, is de auto precies waar we zijn - en dat is niet in ons beste jaar. Over het algemeen vind ik de uitdaging om een nieuwe baan te hebben en de kans om nieuwe dingen te leren erg leuk. Het lijkt erop dat we in die omstandigheden beter presteren. Met meer onbekenden zijn er meer dingen die we naar de tafel brengen die ons kunnen helpen. We hebben niet de middelen van de grotere teams en niet de ervaring van jarenlang op circuits te zijn geweest. Elk nieuw racecircuit heeft nieuwe uitdagingen, en het lijkt alsof met de nieuwe uitdagingen - onze jongens reageren vrij snel. Laten we hopen dat dit ook in Portimao gebeurt."