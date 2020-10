Ferrari en Alpine doorstaan crashtest voor 2022

Ferrari en Renault/Alpine hebben de crashtest voor 2022 al doorstaan. Het Italiaanse merk Ferrari is bezig met de 2021-bolide en ook al bezig met die voor 2022. Alpine heeft ook de crashtest voor 2022 doorstaan. De auto's zijn in 2021 vrijwel hetzelfde, omdat de reglementen in 2021 niet worden aangepast door de Coronacrisis. In 2022 krijgen de Formule 1-bolides een flinke make-over.

Ferrari is geslaagd voor de frontale crashtest van de FIA, zoals gerapporteerd door de bekende journalist Franco Nugnes in de Italiaanse editie van Motorsport.com. De neus van de auto heeft de homologatie van de Federatie gekregen. Ook Alpine heeft dat gekregen van de FIA.

De teams zijn dus ongeveer op hetzelfde ontwikkelingsniveau, een goede stap voor de ontwikkeling. De andere teams zullen snel volgen, maar wanneer is nog onduidelijk. Voor de 2022-bolides mag alles worden aangepast, maar volgend seizoen moeten de teams het toen met 2 munten die ze mogen inzetten op verschillende ontwikkelingsdelen. Ferrari bevestigde eerder deze uit te geven aan de achteras van de Ferrari. McLaren zal de munten uit gaan geven aan het implementeren van de Mercedes-motor. De rest van de teams hebben nog geen uitspraken gedaan over de 2021-tokens of de 2022-ontwikkeling.