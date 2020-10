Daniil Kvyat over circuit Portugal: "Heb maar een aantal ronden op de simulator kunnen rijden"

Daniil Kvyat hoopt op een revanche in Portugal, want zijn race in Duitsland verliep niet zoals gehoopt. Na zijn start wist hij een goede race te rijden, maar in ronde 12 werd hij aangetikt door Alexander Albon van Red Bull Racing. Zijn race was eigenlijk voorbij, maar reed na een pitstop toch de race uit.

Komend weekend gaan we racen op een nieuw circuit voor Kvyat, maar eerst wil hij nog even terugblikken op de afgelopen race in Duitsland. Kvyat: "Helaas verliep de race op de Nürburgring niet goed voor mij vanaf ronde 12 toen ik werd aangereden door Albon, maar deze dingen gebeuren tijdens het racen. Hij werd bestraft, maar mijn race was vanaf dat moment beschadigd en mijn auto ook. Tot dan toe reed ik absoluut voor een goede klassering en was ik blij met mijn ronde in de kwalificatie."

De Torpedo baalt dat zulke dingen bij hem altijd gebeuren en hij nooit geluk heeft. "De gebeurtenissen waren echter buiten mijn controle en geluk was niet mijn sterkste punt dit jaar, om eerlijk te zijn. Niets lijkt gratis in mijn mand te zijn beland. Ik heb voor alles hard moeten werken", zo vertelt hij in het persinterview.

Kvyat blikt nu vooruit op de race van aankomend weekend. Hij wil de gebeurtenissen achter zich laten en het hardwerkende team belonen. "We slaan de bladzijde om en gaan verder. We blijven werken, we blijven zoeken naar verbeteringen met mijn engineers en ik ben nog steeds blij met de manier waarop we elk raceweekend benaderen. Onze kennis over de auto is veel beter, en het komt binnenkort goed. Het gaat de laatste races steeds beter en het was pas afgelopen weekend dat we geen punten konden scoren."

Weinig ervaring en ook niet op simulator

Hij staat momenteel op de viertiende plaats met hetzelfde aantal punten. Als hij een goede race weet neer te zetten en drie punten meer scoort dan Ferrari-coureur Sebastian Vettel, klimt hij een plekje in het klassement. Het zal geen makkelijk weekend worden, want het circuit is voor Kvyat onbekend. Voor veel coureurs zal dit zo zijn, maar hij heeft maar een paar ronden op de simulator kunnen rijden. "Wat betreft de volgende race, ik ben nog nooit in Portimão geweest, dus het zal een compleet nieuwe ervaring worden voor mij en ik denk voor de meeste andere coureurs. Het wordt een interessante uitdaging. Een tijdje geleden heb ik een paar ronden op het circuit van de Algarve op de simulator gereden, maar het zit niet meer zo vers in mijn geheugen."

De Rus zal samen met zijn team hard moeten werken om de juiste afstelling te krijgen voor de kwalificatie. "Ik denk dat we op vrijdag- en zaterdagochtend hard zullen moeten werken en alles zullen leren wat we kunnen. Het is een nieuwe start! Het is een nogal ongebruikelijke lay-out, met veel hoogteverschil, dus iets anders om aan te werken. We zouden daar in deze tijd van het jaar ideaal weer moeten krijgen, zeker beter dan de ongebruikelijke omstandigheden die we hadden op de Nürburgring."