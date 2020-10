Pierre Gasly kijkt uit naar race op Portimao: "Team zal een belangrijke rol spelen"

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly had een goede race in Duitsland. De Fransman finishte in zijn bolide op de zesde plek. Dat goede gevoel hoopt hij nu ook mee te kunnen nemen naar Portugal en op het Portimao Circuit een goed resultaat neer te zetten. Het zal voor hem een uitdaging worden. De Fransman heeft namelijk nog nooit op het Portugese circuit gereden.

Gasly staat momenteel op de tiende plek in het kampioenschap met 53 punten. Carlos Sainz klopt bij hem aan de deur. Die heeft namelijk 51 punten en staat op de elfde plek. Als hij weer een goed resultaat weet neer te zetten in Portimao kan hij op de negende plek komen. Wel moet hij dan drie punten meer halen dan Stroll en zelf voor Sainz blijven.

Maar eerst blikt de 24-jarige coureur terug op de Eifel Grand Prix waar hij een zeer goede indruk achterliet. “Ik was super blij met mijn zesde plaats op de Nürburgring, vooral omdat zaterdag lastig was en de eigenschappen van de baan niet zo goed bij ons pasten als die waarop we recentelijk geracet hadden. Op dit moment voel ik me erg op mijn gemak met de manier waarop we allemaal als team werken, en per race weten we hoe we meer uit de auto kunnen halen. Ik ben tevreden met hoe het gaat en blij dat de resultaten er zijn. Het team doet er alles aan en daar word ik blij van. Nu nemen we dat momentum mee naar de volgende race.”

Nieuwe uitdaging

Pierre Gasly staat dit weekend voor een leuke uitdaging. Hij mag racen op een voor hem onbekend circuit. “Ik ben nog nooit in Portimao geweest, maar ik heb twee dagen in de simulator doorgebracht om me erop voor te bereiden, net zoals voor Imola. Het wordt spannend om naar twee circuits te gaan die ik niet ken, ook al heb ik een handvol ronden op Imola gereden.”

“Ik vind het interessant om naar nieuwe plaatsen te gaan: al eerder dit jaar hebben we Mugello gehad, waar ik nog nooit had gereden, en ook de Nürburgring was de eerste keer voor mij in een Formule 1-auto. Daar heb ik van genoten.”

Team speelt belangrijke rol

Portimao is een circuit met een aantal ongebruikelijke bochten. Het team zal hierin een belangrijke rol gaan spelen voor Gasly. Zijn team zal hard aan de slag moeten om data over het circuit te verzamelen in de vrije trainingen. “Portimao ziet eruit als een erg mooi circuit, met veel hoogteverschillen en een aantal ongebruikelijke bochten. Hoewel ik weet dat een paar teams daar jaren geleden hebben getest, is het nooit echt gebruikt voor de Formule 1. Het zal daarom belangrijk zijn voor het team om goed voorbereid te zijn en goed werk leveren in de vrije training.”

Gasly laat nog niets los over een verwacht resultaat. “Op dit moment lijken we behoorlijk sterk op zondag en slagen we erin om voor punten te vechten, ook al worstelen we een beetje in de kwalificatie. Ik kijk uit naar wat warmer weer, aangezien het erg koud was op de Nürburgring, dus het zal leuk zijn om terug te keren naar meer normale omstandigheden.”