Eerste grote race-event in 2021 geschrapt door coronavirus

Het jaarlijks terugkerende race event de Bathurst 12H is voor het 2021-seizoen geannuleerd. Door het coronavirus zijn er internationale reisbeperkingen. Hierdoor heeft de organisatie Supercars het event laten cancelen. Het raceweekend stond gepland van 5 tot en met 7 februari. Het was tevens de openingsronde van de Internationale GT Challenge.

Het probleem zit hem in het reizen naar de locatie. Zo is Australië de grootste boosdoener. Het land hanteert hele strikte toegangsregels. Volgens Supercars-directeur Sean Seamer is het de enige juiste keuze. "Het is een zware beslissing, maar uiteindelijk eentje die we moeten nemen", aldus Seamer.

De eerste race werd verreden in 1991 en is sindsdien aan het groeien naar een van de grootste autosportevenementen. De kaartverkoop schiet elk jaar weer omhoog, maar door de strenge maatregelen mochten er weinig tot geen bezoekers komen. De race is uitgegroeid tot een van de populairste GT3-races ter wereld. De 2021 race zou de grootste moeten worden met 40 auto's en met teams van over de hele wereld. Australië vond dat geen goed idee. De organisatie hoopt weer op een wedstrijd in 2022. "Sinds Supercars het evenement is gaan managen, is het uitgegroeid tot een van de grootste endurance evenementen wereldwijd, waarin het echte racen wordt getoond aan een wereldwijd publiek. Met de verwachting dat de internationale grenzen gesloten blijven, hadden we het gevoel dat het in het beste belang van de deelnemers, fans, sponsoren en TV-zenders is om nu een beslissing te nemen over het evenement van volgend jaar. We zijn absoluut toegewijd om het evenement in 2022 terug te laten keren op de Australische motorsportkalender."

Pas in juli van start

SRO Motorsport, wat alles organiseert, staat achter het besluit. Met het schrappen van de 12 uur van Bathurst zal het nieuwe seizoen waarschijnlijk pas in juli van start gaan volgend jaar: "De Bathurst 12 uur is een van 's werelds grootste endurance races en zonder twijfel een hoogtepunt op de SRO Motorsport Group wereldwijde kalender”, aldus SRO-directeur Stephane Ratel. “Maar we begrijpen ook en respecteren de Australische internationale reisbeperkingen, wat het onmogelijk maakt om de openingsronde van de International GT Challenge in februari te houden. Daardoor begint het 2021 kampioenschap later in het jaar tijdens de 24 uur van Spa. Mount Panaroma blijft de International spirituele seizoenopener en ik weet dat ik namens iedereen bij de SRO spreek, alsmede de fabrikanten, als ik zeg dat we niet kunnen wachten om in 2022 terug te keren."

Vorig jaar werd de race gewonnen door Bentley. Het team kon de overwinning eenvoudig binnenslepen.