Renault komt nog altijd 1 seconde te kort op topteams

De Formule 1-baas van Renault zegt dat de prestaties op de Nürburgring betekenen dat hij twijfels heeft weggenomen over zijn high-downforce-pakket, maar is op zijn hoede voor het gat dat nog moet worden gedicht met de topteams. Daniel Ricciardo hield Sergio Perez van zich af en eindigde als derde, zijn eerste podium sinds hij bij Renault kwam en de eerste top drie van het merk in de huidige Formule 1.

Renault heeft substantiële vooruitgang geboekt in 2020 en heeft in de afgelopen vijf Grands Prix na Mercedes de meeste punten gescoord voor het constructeurkampioenschap. De heropleving, geholpen door updates en het beter begrijpen van de RS20, is gekomen na aanvankelijk worstelen op circuits met een hogere downforce.

Teambaas Abiteboul ziet dat zijn team de weg omhoog heeft ingeslagen en is daar blij mee: "Ik denk dat we na deze race hebben gedemonstreerd dat de RS20 inderdaad een goede allrounder is. We kwamen met enige twijfel naar dit circuit. Het is de eerste keer sinds Barcelona dat we het extreem hoge downforce-pakket gebruiken."

Ondanks zijn podiumplaats had Ricciardo leiders Lewis Hamilton en Max Verstappen met een aanzienlijke marge achtergelaten op de Nürburgring. Volgens Abiteboul mist Renault echter nog altijd veel tijd: "Dat gezegd hebbende, als je mij vraagt ​​wat er ontbreekt om een ​​regelmatige podiumkandidaat te zijn, dan missen we nog steeds een seconde per rondje om op het podium te komen."