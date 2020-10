Sebastian Vettel: "Michael Schumacher blijft de allerbeste voor mij"

​Lewis Hamilton is bezig om de succesvolste coureur allertijden te worden. Sebastian Vettel heeft niets meer dan lof voor de prestaties van de Brit, maar zal altijd Michael Schumacher een treedje hoger zetten. De Ferrari-coureur ziet de F1-legende ook als zijn grote voorbeeld.

De viervoudig F1-kampioen begint eerst over Hamiltons evenaring van het record van 91 overwinningen: "Meer dan respect voor Lewis zijn prestaties kan ik niet geven. Ik dacht dat het record van het aantal zeges nooit verbroken kon worden of geëvenaard. Maar het is bijna zeker dat het gaat gebeuren."

De F1-legende maakte ook indruk op Vettel tijdens andere wedstrijden. "Ik denk dat Michael iets had wat ik niet zag bij andere rijders. Van wat ik tot nu heb gezien, was hij beter dan iedereen. Een onverklaarbaar natuurlijk talent."

Vettel heeft een paar keer samen met Schumacher gereden in de Race of Champions. Een evenement waar de beste coureurs in verschillende wagens tegen elkaar strijden. "Je ziet dan meer van zijn vaardigheden en wagenbeheersing. Ik heb gezien dat hij een natuurlijke gave had dat ik niet eerder had gezien. Ik ben blij dat ik met hem samen mocht racen."

Maar er zijn meer facetten die nodig zijn om succesvol te zijn volgens de viervoudig kampioen. "Zijn ongelooflijke werkethiek komt daar nog eens bovenop. De combinatie van talent en hard werken, geeft voor mij de doorslag. Ik ken geen andere coureur die dat evenaart."

De coureur uit Heppenheim geeft nog een andere reden waarom Schumacher de voorkeur krijgt boven de resr. "Ik keek tegen hem op toen ik nog een kind was. Bij Lewis is dat anders. Ik kijk niet tegen hem op, omdat ik tegen hem heb geracet. Maar misschien in tien, vijftien of twintig jaar tijd zal dat misschien wel veranderen. Als jezelf nog rijdt, ben je meer bezig met jezelf dan anderen."