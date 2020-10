Max Verstappen wil rijdersbriefing over oneerlijke Safety Car

Tijdens de afgelopen Grand Prix leek Max Verstappen niet scherp bij de herstart. De Nederlander verloor bijna zijn tweede positie en zag leider Lewis Hamilton verdwijnen aan de horizon. Volgens de Red Bull-coureur lag dat aan te koude banden. Ook vond de 23-jarige de situatie achter de Safety Car oneerlijk. Hij zal dit aankaarten bij de volgende drivers briefing.

Na zondag zei Verstappen in diverse media al dat de Safety Car te lang buiten bleef. Dat creëerde volgens hem een gevaarlijke situatie omdat de banden te koud werden.

Gisteren in het programma Peptalk op Ziggo Sport blikte Verstappen nogmaals terug op zijn herstart. "Ik had gewoon geen grip. Ik zag Lewis gaan en kreeg alleen maar wielspin. Er gebeurde voor de rest niet zoveel."

Tijdens de Safety Car hebben coureurs die rijden op een ronde achterstand een groter voordeel met het opwarmen van de banden. Zij mogen de Safety Car passeren, zodat het veld in de juiste formatie komt, en kunnen daarna met meer snelheid hun zwarte rubber op temperatuur krijgen.

Verstappen vindt deze maatregel oneerlijk en zal het onderwerp bij de volgende meeting aansnijden. "Voor elke race, voor elk weekend komen we bij elkaar. We gaan dan daarover praten." De Nederlander zou met warme banden ook geen verschil gemaakt hebben. "We zijn gewoon te langzaam."