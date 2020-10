Cyril Abiteboul: "We hebben progressie gemaakt en dat is te zien"

Renault-teambaas Cyril Abiteboul heeft zijn eerste podium te pakken. Daniel Ricciardo reed vanmiddag sinds jaren een Renault-wagen naar het F1-podium en daar zitten meteen consequenties aan vast. De Franse teambaas heeft voor het seizoen een weddenschap afgesloten; als Ricciardo het podium haalt laat Abiteboul een tatoeage zetten die de Australische coureur uit mag kiezen, alleen de plaats waar die op het lichaam komt mag Abiteboul zelf bepalen.

De Fransman zegt dat hij zijn woord zal houden want gemaakte afspraken zijn gedane zaken, dus we zullen binnenkort Abiteboul de paddock op zien lopen met een tatoeage.

Na de Eifel Grand Prix op de Nurburgring ontving Abiteboul felicitaties van veel mensen in de pitstraat. Hij is uiteraard tevreden met de derde plaats maar blijft wel realistisch: "Ik denk dat de timing van dit podium erg goed is. We hebben als team zeker progressie gemaakt en dat is sinds een paar races ook duidelijk te zien. We begrijpen op dit moment beter hoe onze wagen werkt. De afstelling van de wagen werkt daardoor ook beter."

"We waren enigszins bezorgd omdat het de eerste keer is dat we hier racen in het hybride-tijdperk en het is een circuit met extra hoge downforce. Onze wagen blijkt echter ook hier goed te werken, een indicatie van de progressie, maar we werden geholpen met de omstandigheid dat Bottas met uit de race viel. Onze auto is duidelijk niet goed genoeg voor een podium onder normale omstandigheden, maar het is goed dat als er een kans is we het podium weten te bereiken."

Renault staat na de Eifel Grand Prix op de vijfde plaats in het constructeurkampioenschap, 2 punten achter McLaren.