Lewis Hamilton over Eifel GP: "Verstappen reed buitengewoon goed"

Lewis Hamilton won zojuist de Grand Prix van Eifel en evenaarde hiermee het record van zijn held Michael Schumacher. De Brit startte vanaf de tweede startplek, hij probeerde Bottas een paar keer in te halen, maar het lukte niet. Bottas verremde zich voor de helft van de race aanbrak en Hamilton kon hierdoor de eerste positie overnemen.

Tijdens de start weken de twee Mercedessen flink naar de buitenkant uit en waren in een goed gevecht. Hierover begint Lewis Hamilton dan ook tegenover David Coulthard: “Had een goede start naast Valtteri en we houden allebei wat onderstuur in de eerst bocht en ik probeerde zoveel mogelijk ruimte te geven aan hem. Toen zat hij in mijn blinde hoek en ik wist daarna niet waar hij was en ik schoof zo ver mogelijk naar buiten en hij kwam terug. Bottas heeft het geweldig gedaan. Ik herinner me dat ik uit die bocht kwam en dacht, dat was indrukwekkend. Daarna heb ik geprobeerd hem zo lang mogelijk bij proberen te houden. Mijn banden waren erg goed, maar bij Bottas kon ik zien dat hij zijn voorbanden aan het opmaken was, dus ik wist dat de volgende paar ronden het tijd was om te pushen en toen had hij de blokkering. Het was geen gemakkelijke race.”

Over Max Verstappen had hij ook nog wat te vertellen: “De Red Bull's zijn snel, Max reed buitengewoon goed. Ik had wat meer grip en hij kon er niet langs, maar het was lastig." Ook klaagde hij nog over de safety-car, evenals zijn collega Max Verstappen. "De safety-car duurde gewoon te lang."