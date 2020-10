Kimi Raikkonen heeft de meeste Formule 1-races achter zijn naam staan, maar toch maakte hij een kostbare fout in zijn jubileum wedstrijd. De Fin verremde zich en tikte George Russell aan. Die vloog vervolgens een stukje door de lucht en kwam met een lekke band niet verder dan halverwege de baan.

Even later was er een cliché tussen Albon en Kvyat. Valtteri Bottas klaagde een ronde later over het verlies van vermogen. Het team besloot hem hierdoor uit de race te halen.