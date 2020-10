Alexander Albon complimenteert Leclerc: "Maar zat meer in"

Alexander Albon ligt de laatste tijd onder vuur. De coureur die naast Max Verstappen rijdt, lijkt maar niet de snelheid van zijn teamgenoot te kunnen evenaren. In het begin van het seizoen leek het nog alsof de Thai een stap gemaakt had, maar dat heeft hij in ieder geval niet volgehouden. Bijna iedere kwalificatie vormen Verstappen, Hamilton en Bottas de topdrie. Albon kan zich er tot nu maar niet in mengen, al stond hij vandaag in ieder geval maar twee plekken achter zijn teamgenoot.

Met een vijfde startplek voor de Grand Prix van de Eifel, kan hij tevreden zijn. Even leek hij vanaf de vierde plek te kunnen starten, maar Charles Leclerc zette met de tegenvallende Ferrari een knappe vierde tijd op het bord. Alexander Albon moet daardoor genoegen nemen met de vijfde plek. De Thaise Brit was echter sportief en complimenteerde zijn naaste rivaal: "Charles reed een goede ronde. Er zat voor mij natuurlijk ook meer in, maar goed."

Hij blijft ondanks een vijfde startplek erg hoopvol voor de race: “Er zijn nog volop kansen in de race. We gaan het proberen. Iedereen heeft natuurlijk last van een gebrek aan data, want niemand heeft echt een lange run kunnen doen. We zullen zien hoe het gaat.”

Eerste plaats zijn doelstelling

Dit weekend voelde voor Alexander Albon als een tweedaags raceweekend, wat later dit seizoen in Imola ook al op de planning staat. Albon vindt het echter wel iets toevoegen: “Morgen wordt interessant. Ik vind dit tweedaagse format heel leuk, het voelt een beetje als Formule 2 of Formule 3. Ik zou natuurlijk blij zijn met de eerste plaats, maar met een vierde plek zouden we ook tevreden zijn. We zullen het wel zien.”