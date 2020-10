Max Verstappen: "We zijn te langzaam en winnen dit jaar geen races meer"

Red Bull is dit jaar te traag om nog te denken aan meer overwinningen of het wereldkampioenschap. Dat is de openhartige bekentenis van Max Verstappen die hij deed op de Nurburgring. Nu Honda heeft aangekondigd eind 2021 te vertrekken uit de F1 wordt er bovendien druk gespeculeerd over de toekomst van de Nederlander, die in de F1 is om races te winnen en voor het kampioenschap te strijden.

Red Bull te langzaam

Op de vraag van Ziggo Sport of het mogelijk is om races te winnen in de koude en regenachtige omstandigheden op de Nurburgring dit weekend, antwoordde hij: "Over het algemeen zijn we te langzaam. We moeten geluk hebben om te winnen, zowel op een droge als natte baan."

Verstappen zei dat Mercedes, zoals altijd, weer de grote favoriet in Duitsland is. "Als je auto zo goed is, dan is hij ook goed in de regen, en die Mercedes is zo goed dat ik daar als coureur niet veel verschil mee kan maken."

Tik aan Red Bull

Verstappen ontkende dat dit weekend op de Nurburgring misschien vergelijkbaar is met Interlagos 2016, toen hij erin slaagde de dominante Mercedes-auto's te verslaan. "Destijds hadden we een redelijk goede auto, maar het ontbrak ons aan vermogen. Nu missen we vermogen en grip."