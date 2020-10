Mercedes neemt Hamilton en Bottas in bescherming tegen corona

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn erg voorzichtig vanwege een uitbraak van het coronavirus binnen het Mercedes-team. Ten minste twee leden van het dominante team zijn positief getest op de Nürburgring, met een handvol anderen die nu uit het team zijn verwijderd en in quarantaine zijn geplaatst.

Teambaas Toto Wolff vertelde gisteren hierover in de media: "We hebben zes mensen ingevlogen vanuit Engeland. Het is zeker geen goede situatie, want iedereen is erg belangrijk. Elk verlies van een lid in de garage heeft invloed op de race, maar ik denk dat we het onder controle hebben door de back-up van de mensen uit Brackley. Ik denk dat dit iets is dat ons nog een hele tijd zal volgen."

Het is duidelijk dat geen van de teamleden die besmet zijn of verplicht in quarantaine zitten, goed bekend zijn bij het publiek.

Leven als kluizenaar

Wat betreft de belangrijkste teamleden van Mercedes, coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, zei Wolff dat ze uiterst voorzichtig zijn om infectie te voorkomen.

"De coureurs zijn duidelijk de meest beperkte van het hele team. Het is zeker geen geweldige situatie voor Lewis en Valtteri, want je moet bijna leven als een kluizenaar en dat is wat ze doen. Ze zitten niet bij de monteurs in de kamer, ze zitten in hun eigen kamer en we vermijden persoonlijk contact zoveel mogelijk met de rest van het team."

"Zoals je zegt, is het erg belangrijk voor het kampioenschap. Een paar races missen en het kampioenschap staat op zijn kop", zei Wolff.