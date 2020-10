Tweede coronabesmetting bij Mercedes, in totaal 7 mensen in quarantaine

Het team van Mercedes maakte gisteren bekend dat één teamlid uit het team was gehaald en in quarantaine zit vanwege een coronabesmetting. Inmiddels heeft het Duitse team bekend gemaakt dat er nu nog 6 teamleden geïsoleerd zitten en dus in quarantaine zijn geplaatst.

Het hele team werd gisteren opnieuw getest op de Nurburgring nadat het eerste positieve geval was geïdentificeerd. Als gevolg van deze tweede testen werd een tweede positief geval ontdekt. Een andere test leverde een onovertuigend resultaat op, waarbij een nieuwe test nodig was, waarvan de uitkomst nog niet bekend is. Deze twee medewerkers zijn geïsoleerd, samen met vier anderen die een negatieve test teruggaven, en zullen niet deelnemen aan het raceweekend. In totaal zijn er dus 7 medewerkers in quarantaine.

Mercedes heeft gisteren 6 vervangende medewerkers ingevlogen vanuit Engeland, om de mensen die in quarantaine zitten, te vervangen tijdens de Eifel Grand Prix.

Het team zegt nauw te hebben samengewerkt met de FIA en de Formule 1 in reactie op de positieve coronatests.