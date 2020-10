Max Verstappen: "Ik kan niets aan beslissing van Honda veranderen"

Niet speculeren

De toekomst zal uitwijzen hoe het verder zal gaan binnen Red Bull. "We kunnen speculeren over de scenario's, maar dat heeft geen zin. We zien vanzelf wel hoe het loopt. Alle opties worden opengehouden. We hebben nog anderhalf jaar om een motor in de auto te bouwen. Ik maak mij daar geen zorgen over. Ik weet dat Red Bull en Honda het beste met mij voor hebben. Als we maar competitief zijn."