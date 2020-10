Pierre Gasly: "Ik hoop dat Honda in 2021 kan strijden om de titel"

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly zorgde een maand geleden voor een hoogtepunt in Italië. Vanuit het niets won de Franse coureur de Grand Prix in Monza, wat ervoor zorgde dat Honda de eerste fabrikant in het hybride-tijdperk is dat met twee verschillende teams een Grand Prix wist te winnen. Gasly betreurt het nieuws dat Honda de Formule 1 verlaat, maar hij hoopt nog meer overwinningen te halen voor Honda eind 2021 uit de F1 vertrekt.

In een interview met Formula1.com spreekt Gasly zijn teleurstelling uit over Honda's vertrek uit de Formule 1. "Ik vind het jammer dat ze vertrekken na al onze ervaringen samen de afgelopen jaren. Honda heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn carrière en ik heb er altijd van genoten om met hen samen te werken. Ik hoop dat we kunnen vechten voor meer overwinningen, en dat Honda kan strijden om de constructeurstitel in 2021."

Goede resultaten

Gasly's teamgenoot Daniil Kvyat zei dat hij verrast was door het nieuws van het vertrek van Honda, vooral door de goede resultaten die ze de laatste tijd hebben behaald. "Het is jammer want ik werk graag met hun samen. Bovendien hebben ze heel hard gewerkt om ons de best mogelijke krachtbronnen te leveren en om goede resultaten te behalen. De Honda-jongens op het circuit zijn zeer toegewijd, en ik weet zeker dat ze net zoveel zullen pushen tot het einde als ze altijd hebben gedaan."