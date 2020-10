Sebastian Vettel: "Achter de schermen gevochten, had ik beter niet kunnen doen"

Een openhartige Sebastian Vettel zegt dat zijn falen om de wereldtitel te winnen met Ferrari is geworteld door fouten die zijn gemaakt op het circuit, maar ook door wat er achter de schermen gebeurde waar er 'gevechten' waren die hij niet had moeten kiezen.

De 33-jarige Vettel moet aan het einde van dit seizoen Ferrari verlaten maar erkende zijn deel van de verantwoordelijkheid voor het niet bezorgen van een wereldtitel bij het team uit Maranello, die het team in 2008 voor het laatst had gewonnen, inclusief fouten die buiten het circuit waren gemaakt.

Zelfreflectie

In Beyond The Grid zegt Vettel: "Ik denk niet dat ik nog steeds spijt zal hebben als ik terugkijk. Het is waar dat ik heb gefaald omdat ik mezelf de missie heb gesteld om het wereldkampioenschap met Ferrari te winnen. Ik heb gefaald. Dat is me niet gelukt. Er zijn dingen die ik beter had moeten doen. Dingen die ik misschien eerder had moeten zien. Gevechten die ik niet had moeten uitkiezen."

"Maar nogmaals, ik denk dat alles wat er is gebeurd me heeft gebracht waar ik nu ben. Ik heb het over het algemeen niet over dingen die op de baan gebeuren. Door de auto te verliezen in Hockenheim in half natte, halfdroge omstandigheden, noemen veel mensen dat een dieptepunt, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het meer over wat er gaande is buiten de baan."

"Als ik eerlijk en hard ben, dan heb ik gefaald. Waren er redenen? Waarschijnlijk wel, maar ik accepteer ze niet als excuses. Dus wat er ook is gebeurd, denk ik, heeft me op de volgende stap gezet."

Volwassen worden

Met betrekking tot de veldslagen bij Ferrari die hij misschien niet had mogen voeren, ging Vettel niet in op details en onthulde hij niet degenen met wie hij op gespannen voet stond. De viervoudig wereldkampioen zei dat de gevechten hem aanmoedigden om te leren en volwassen te worden. Vettel: "Achteraf gezien waren ze misschien niet de moeite waard om te vechten. Maar nogmaals, een deel ervan is waarschijnlijk mijn aard en het was natuurlijk om dat te doen, en ik denk dat ik ook een aandeel had in sommige van deze kleine gevechten en veldslagen achter de schermen."

"Uiteindelijk is dat hoe je volwassen wordt en hoe je leert. Het belangrijkste is dat ik geen spijt heb. Ik ben blij om verder te gaan."

Vettel kwam in 2015 bij Ferrari en eindigde twee keer als tweede achter Lewis Hamilton in het kampioenschap, in 2017 en 2018, met in totaal 14 overwinningen voor Ferrari.