Christian Horner ontkent clausule in contract Max Verstappen

Christian Horner heeft geruchten gebagatelliseerd dat Red Bull Max Verstappen zou kunnen verliezen in de nasleep van Honda's schokkende beslissing om de Formule 1 te verlaten. Dinsdag verbrak de Nederlandse coureur zijn stilte na Honda's aankondiging van afgelopen vrijdag door toe te geven dat het dreigende vertrek van de Japanse fabrikant 'jammer' is.

Maar Verstappen zei dat op dit moment de situatie hetzelfde is, dus op die manier is er niets veranderd voor de doelstellingen en ambities voor 2020 en 2021.

Red Bull-teambaas Horner ontkende dat Verstappen een exit-clausule in zijn contract heeft staan die gerelateerd is aan de motor die achterin de Red Bull ligt. In het contract van Verstappen zou een clausule zijn opgenomen dat de 23-jarige Nederlander bij Red Bull zonder pardon kan vertrekken als er geen fabrieksmotor achterin zijn wagen ligt.

Verstappen heeft vertrouwen in Honda

Horner vertelde op ServusTV over het contract van Verstappen: "Het contract tussen coureur en team is vertrouwelijk, maar er is zeker geen motorclausule in onze overeenkomst met Max. Max Verstappen is competitief, hij voelt zich erg op zijn gemak bij het team en heeft vertrouwen in Honda's programma. Hij weet ook dat Honda volgend seizoen nog een nieuwe motor zal bouwen en dat motiveert hem. Bovendien is 2022 nog ver weg."

Er gaan geruchten dat Red Bull de intellectuele eigendommen van die 2021-motor zou kunnen kopen en daarna wil samenwerken met Mugen uit Milton-Keynes om het resulterende programma voor de motoren te financieren en te ontwikkelen.

Ralf Schumacher denkt echter niet dat Red Bull de F1 zal verlaten: "Ik denk niet dat ze de Formule 1 zullen verlaten. De regels schrijven voor dat er een motor beschikbaar moet zijn en Renault heeft al aangegeven daar klaar voor te zijn."

"Het zou ook mogelijk zijn voor Red Bull om het allemaal zelf te regelen. Ze moeten dan het systeem van Honda kopen en misschien wat ondersteuning te krijgen. Dat zou een denkbaar scenario zijn met de optie dat een Duitse fabrikant in de F1 komt vanaf 2025 of 2026."