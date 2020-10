Max Verstappen: "Jammer dat Honda de F1 verlaat"

Het vertrek van Honda is al bijna een week het gesprek van de dag. Iedereen heeft er een mening over en vooral ook over de opties die Red Bull moet bekijken of met elke partner het vanaf 2022 in de F1 actief moet zijn op motorisch vlak. Voor het eerst in de hele soap laat Max Verstappen van zich horen.

De Nederlander kijkt vooruit naar de Eifel Grand Prix, die wordt verreden op het circuit van de Nurburgring in Duitsland. In de vooruitblik van Red Bull Racing houdt Verstappen het netjes en formeel: "Het is natuurlijk jammer dat Honda de Formule 1 verlaat, vooral omdat we zo'n goede relatie hebben en we echt de toewijding zien van de mensen die bij het project betrokken zijn, wat altijd heel belangrijk voor me is geweest."

Vooralsnog blijft Verstappen zich met Honda ongestoord inzetten voor het project. "We blijven ons focussen op de dingen waar we mee bezig zijn, in dat opzicht is er niets veranderd. We hebben nog de rest van dit seizoen en volgend seizoen om ons samen op te focussen en we proberen nog steeds elke race op het podium te staan, dat is een goed doel voor ons. We zullen de resultaten altijd blijven maximaliseren."

Ervaring in F3 op Nurburgring

Komend weekend rijdt de Formule 1 dus op de Nurburgring, een circuit dat Verstappen alleen kent uit zijn F3-periode. Toen hij in 2014 voor Van Amersfoort racete in de F3 was het weekend op de Nurburgring het eerste optreden van de Nederlander waar hij toen reed met Red Bull-sponsoring: "Ik heb sinds de Formule 3 niet meer op de Nürburgring gereden, dus ik kijk er naar uit om terug te gaan om te zien wat een Formule 1-auto kan op dit circuit. Het is een heel technisch circuit, dat vind ik leuk."

Een van de grote factoren voor dit weekend is het weer. "Als ik naar het weer kijk denk ik dat het een stuk kouder zal worden dan de races die we tot nu toe hebben gehad dit jaar, en er kan regen vallen, dus hopelijk wordt het een nog interessanter raceweekend."